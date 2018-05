Milano, 18 mag. - "Lunedì sicuramente andremo dal presidente Mattarella per rispetto, perché comunque si chiuda abbiamo fatto tutto il possibile". Lo ha evidenziato Matteo Salvini dopo aver incontrato a Monza l`imprenditore Sergio Bramini, che denuncia di essere finito in bancarotta per colpa dello Stato.

"Faremo di tutto - ha precisando ancora il numero uno del Carroccio - perché un governo nasca, in ogni caso un governo nascerà".