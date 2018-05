Governo, Guzzetti: fiducia in Mattarella, grande Presidente -2

Milano, 18 mag. - A chi gli chiedeva se avesse dei timori per la formazione di un Governo M5S-Lega, Guzzetti ha risposto: "sono qui a presentare questo progetto che è un inno all'ottimismo da offrire ai giovani: uscite da questi istituti, il posto di lavoro c'è". "Perchè se non diamo futuro ai giovani questo Paese non va da nessuna parte - ha proseguito parlando a margine della presentazione del progetto SI-Scuola Impresa - Bisogna anche cercare il modo di estirpare la povertà infantile perchè un bambino che nasce incontra la fame. Questi sono i problemi che sono in testa ai pensieri della Fondazione Cariplo e oggi siamo qui a dare un esempio importante, tutto il resto è fuori dal mio perimetro e soprattutto aspettiamo di vedere i documenti, la composizione del governo perchè fare anticipazioni".