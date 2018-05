Mps, Sibilia (M5s): Padoan ha coperto responsabili. Faceva il palo

Roma, 18 mag. - "Il Monte dei Paschi in caduta libera perché Padoan nell`ultima assemblea si è comportato come chi fa il "palo" durante una rapina". Lo scrive, con un post su facebook, Carlo Sibilia, esponente di M5s.

"Ho avuto modo di interrogare Padoan e Monti durante la commissione d`inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Sistema lasciato in brandelli dai loro governi. Due figuranti che si arrampicavano sugli specchi. Padoan vendeva ancora la storia che "lo Stato su MPS ci ha guadagnato. Ricordo di aver pensato che un qualsiasi ragioniere con le mani libere avrebbe gestito meglio la crisi. Crisi determinata da evidenti truffe contabili", scrive Sibilia.

"Si contabilizzavano derivati come fossero titoli di stato. La Banca d`Italia lo certificava già. Solo Monti e il PD non lo avevano capito. I vecchi governi hanno taciuto perché complici del sacco di Siena. Monte dei Paschi in questi anni ha polverizzato 80 miliardi. Dirigenti scelti e supportati dal vecchio Governo Renzi o comunque governi di centrosinistra sono pieni di rinvii a giudizio per falso in bilancio e manipolazione del mercato. E sapete cosa ha fatto Padoan nell`ultima assemblea? Ancora una volta ha coperto i responsabili. Come fanno i pali durante una rapina", sottolinea il parlamentare di M5s "Renzi a gennaio 2016 suggeriva di acquistare azioni MPS in diretta tv a Porta a Porta e pochi mesi dopo il titolo veniva sospeso in borsa per eccesso di ribasso. Padoan deve solo fare gli scatoloni e chiedere scusa a Siena e all`Italia. Il mercato non giudica le parole di un politico ma la sua credibilità e la credibilità del piano di risanamento della banca. Per Monte dei Paschi ci vuole una cura di chiarezza e onestà. Bisogna chiedere agli amici del Pd di restituire i soldini. Per cui proprio da loro, proprio dal Pd e il tecnico Monti, ci si aspetta il silenzio", conclude Sibilia.