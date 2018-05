Salvini: nel contratto tanti punti del centrodestra, basta bugie

Roma, 18 mag. - "Giorni e notti di lavoro, tanti punti del programma della Lega e del centrodestra in questo "contratto di governo": dalla sicurezza alle pensioni, dall`immigrazione al lavoro, dalla legittima difesa alla Flat Tax, dalla chiusura dei campi Rom agli asili gratis per le famiglie italiane, dall`Autonomia delle Regioni alla chiusura delle cartelle di Equitalia. Basta bugie di giornali e tivù, ecco la realtà: vi piace??". Lo ha scritto il segretario del Carroccio Matteo Salvini su facebook, rivolgendosi direttamente ai militanti leghisti che in questi giorni saranno chiamati ad esprimersi sul contratto di governo messo a punto insieme a M5S