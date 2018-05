Iran, Ue attiva procedura che tutela sue imprese da sanzioni Usa

Roma, 18 mag. - La Commissione europea si muove per cercare di tenere in piedi l'accordo sul nucleare con l'Iran, dopo l'uscita degli Stati Uniti. Con un comunicato, l'esecutivo comunitario annuncia che dopo il via libera dei leader Ue, al vertice informale a Sofia, ieri, ha preso i passi necessari per tutelare gli interessi delle imprese europee che hanno investito in Iran sulla base del Joint Comprehensive Plan of Action (questo il nome dell'accordo con Teheran).

Un aspetto chiave di questa manovra Ue è rappresentata da un meccanismo, chiamato Blocking Statute, che prevede che le imprese europee non si adeguino agli effetti extraterritoriali delle sanzioni Usa e possano ottenere rimorsi dai danni che eventualmente dovessero subire da questa mancata osservanza. L'obiettivo, spiega Bruxelles, è aggiornare questo meccanismo alle nuove sanzioni Usa prima che entrino in vigore, il 6 agosto prossimo.

"Fino a quando l'Iran rispetterà i suoi impegni, l'Unione europea si atterrà a un accordo di cui è stata tra gli artefici", ha affermato il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, rivendicando che a Sofia su questo punto "si è vista unità europea. Abbiamo il compito - ha aggiunto - di proteggere le imprese europee".