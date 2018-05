Governo, Guzzetti: su Cdp aspettiamo vedere programma premier

Milano, 18 mag. - "Quando il nuovo presidente del Consiglio dei ministri presenterà il suo programma quello sarà il programma del governo, lo leggeremo e come azionisti di Cdp - azionisti di minoranza che però su alcune valutazioni hanno il voto determinante - opereremo come abbiamo fatto in questi anni dell'interesse del Paese". Così il presidente della Fondazione Cariplo e dell'Acri, Giuseppe Guzzetti, ha risposto alla domanda se temesse degli interventi sulla Cdp da parte del futuro governo M5S-Lega. "Non conosciamo i documenti, dobbiamo vederli. Si scrive di tutto, documenti che ogni giorno cambiano", ha aggiunto, parlando a margine della presentazione del progetto SI-Scuola Impresa.