Giustizia, Casellati: basta intrecci magistrati-stampa

Roma, 18 mag. - Ricordando la vicenda di Enzo Tortora "prevale la sensazione che la presunzione di innocenza non sia un principio del diritto riconosciuto e tutelato; e non sono rari i casi - anche di stretta attualità - in cui il lavoro dei giornalisti si intrecci con quello dei magistrati per la costruzione di una campagna basata su teoremi preconfezionati". Lo ha detto il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati intervenendo al convegno in ricordo del giornalista, nel trentennale della sua morte rammentando che "ci si chiese allora, ma ci si chiede ancora oggi, se il processo non diventi in talune circostanze lo strumento per affermare un potere al punto da spingersi fino all'inverosimile nella difesa di un errore investigativo, come accaduto nel caso Tortora".

La vicenda che tanto clamore provocò trent'anni fa, ha rilevato Casellati, pone "interrogativi sullo stato di salute del sistema giudiziario italiano certamente, ma anche un'attualissima riflessione sulla pericolosa costruzione mediatica di un fatto inesistente - supportata in questo caso addirittura da un processo paradossale - concepito sulle pagine dei giornali prima ancora che nelle aule dei tribunali".

L'arresto di Tortora, ha affermato, "fu una messa in scena. Addirittura i tempi apparvero perfettamente calcolati per dare l'opportunità a tutta la stampa di poterlo immortalare mentre usciva ammanettato e trasportato poi a sirene spiegate verso il carcere".