Cina smentisce taglio deficit Usa ma spunta ipotesi mini accordo -2

Roma, 18 mag. - Il problema comunque c'è e ha una mole consistente: lo scorso anno si è chiuso con gli Usa che hanno importato beni cinesi per 506 miliardi di dollari laddove la Cina ha importato beni americani per 130 miliardi, ottenendo un surplus commerciale da 375 miliardi di dollari, secondo i dati dell'amministrazione Usa.

Le ultime indiscrezioni riguardano la possibilità che Pechino riduca diversi dazi su prodotti agricoli Usa, in particolare, riporta il Financial Times, sul settore dei foraggi per animali, mentre Washington ridurrebbe le sanzioni che intende imporre sui gruppi di telecomunicazioni cinesi. Piccoli passi che consentirebbero di guadagnare altro tempo per trattare. Mentre un accordo quadro che scongiuri l'imposizione di dazi pesanti e conflittuali su vasta scala potrebbe richiedere altri mesi.