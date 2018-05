Casellati: da Italia debito di riconoscenza a statista Pannella

Roma, 18 mag. - "Colgo l'occasione per rendere omaggio ad un grande parlamentare e un grande amico di Enzo Tortora: Marco Pannella. L'Italia di oggi, con le sue contraddizioni e i suoi problemi, ma anche con gli aspetti positivi che diamo per acquisiti - e penso in particolare ai diritti civili - ha un grande debito di riconoscenza nei confronti di Marco Pannella, uno statista che manca tantissimo al dibattito politico". Lo ha detto il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati aprendo il convegno in occasione del trentennale della scomparsa di Enzo Tortora.