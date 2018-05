Scontri Gaza, Onu: violata la Quarta Convenzione di Ginevra

Roma, 18 mag. - "Le uccisioni derivanti dall'uso illegale della forza da parte di una potenza occupante possono anche configurarsi come un atto di omicidio volontario, una grave violazione della Quarta Convenzione di Ginevra". E' quanto ha detto l'Alto Commissario Onu per i diritti umani, Zeid Raad al Hussein, davanti al Consiglio Onu per i diritti umani, che dovrà decidere sull'invio di una commissione d'investigazione indipendente sulle violenze al confine tra Gaza e Israele, che hanno provocato la morte di almeno 100 palestinesi in sei settimane.

(fonte afp)