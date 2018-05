Martina e Nannicini: salario minimo a 1000 euro al mese

Roma, 18 mag. - "Un lavoratore a tempo pieno non può prendere meno di 1000 euro al mese. Un lavoro onesto richiede una paga onesta. Per legge". E' la proposta del Partito democratico annunciata oggi da Maurizio Martina e Tommaso Nannicini in un articolo su La Stampa.

"Proponiamo un salario minimo - proseguono Martina e Nannicini - fissato dalla commissione di cui facevano parte anche sindacati e organizzazioni datoriali. Un salario minimo che valga per chi non è coperto dalla contrattazione nazionale, compresi i nuovi fattorini dell`economia digitale, a cui vogliamo aggiungere le tutele del lavoro subordinato come abbiamo fatto con le finte collaborazioni".

"Un salario minimo accompagnato da una legge sulla rappresentanza che faccia propri i criteri condivisivi delle parti sociali, anche linea con il `Patto per la fabbrica`".