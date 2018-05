Petrolio resta vicino a massimi da fine 2014, Brent 79,66 dollari

Roma, 18 mag. - Il petrolio si mantiene in prossimità dei nuovi massimi da fine 2014 toccati nella seduta di ieri, sostenuto, di fondo, dal proseguimento della riduzione dell'offerta dell'Opec e dalla ripresa economica che, seppur smorzata negli ultimi mesi continua e alimenta la domanda. Ma a questo si aggiungono ulteriori spinte rialziste che derivano da fattori più congiunturali, quali le rinnovate tensioni in Medio Oriente e i rischi di ulteriore erosione della produzione di alcuni esportatori come il venezuela.

Il barile di Brent, che ieri aveva superato quota 80 dollari per la prima volta dal novembre del 2014, si attesta 79,66 dollari, in rialzo di 36 cents rispetto all'ultimo fixing. Il West Texas Intermediate sale di 16 cents a 71,64 dollari.