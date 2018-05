Turismo, a Roma il 24 maggio cerimonia Italia Travel Awards 2018

Roma, 18 mag. - Tutto pronto per la terza edizione di Italia travel awards 2018 che si terrà a Roma il prossimo 24 maggio nella suggestiva cornice del The Church Palace. In questa stessa occasione sarà svelato anche il nome del vincitore del premio speciale al "turismo accessibile" decretato dalla giuria che ha analizzato i diversi progetti "alla migliore esperienza senza barriere" pervenuti entro lo scorso 30 marzo.

Tra pochi giorni, quindi, si sapranno i nomi dei vincitori che agenti di viaggio, operatori del settore e viaggiatorihanno votato durante le due fasi di votazioni online. Sul sito di Italia Travel Awards (www.italiatravelawards.it/finalisti) è possibile scoprire tutti i finalisti delle 37 categorie in concorso. Quanto al premio speciale per il "turismo accessibile" introdotto in questa terza edizione, si tratta di un`iniziativa patrocinata da Parkin Zone onlus, creata e presieduta dal dottor Nicola Modugno, neurologo presso IRCCS Neuromed di Pozzilli, che ha lo scopo di utilizzare le arti e le attività sportive per sviluppare strategie assistenziali e riabilitative per la malattia di Parkinson.

La giuria scelta per valutare la migliore iniziativa per l`accessibilità ai servizi turistici era composta da Giacomo Ebner, scrittore e magistrato, Rosaria Renna, speaker e giornalista radiofonica, Fiamma Satta, giornalista, Max Giusti, artista televisivo e teatrale, Nicola Modugno, neurologo.

L'obiettivo del progetto è quello di incoraggiare e stimolare la professionalità nel settore dei viaggi e del turismo nazionale ed internazionale. Il riconoscimento Italia Travel Awards, è nato con l`intento di premiare professionalità, competenza e qualità nel settore dei viaggi e del turismo. I riconoscimenti alle categorie in concorso agli Awards saranno assegnati tramite i voti espressi da Viaggiatori, Operatori del settore ed Agenti di viaggio : questi decreteranno le eccellenze del mondo del turismo italiano.

Sono 37 i premi della terza edizione votati da agenti di viaggio, operatori del settore e viaggiatori.