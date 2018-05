Governo, Ascani (Pd): auspico che digitale sia una prorità

Roma, 18 mag. - "Gli atti informali e le dichiarazioni di questi giorni ad opera della nascente coalizione giallo-verde fanno molto preoccupare. Confondere cyberbullismo e cybersecurity, come si legge nelle bozze di programma circolate a mezzo stampa, non è esattamente il miglior modo di dimostrare attenzione a un tema strategico per lo sviluppo del nostro paese: il digitale". Lo ha detto Anna Ascani, Pd, spiegando che "per questo motivo penso sia molto importante, come ho avuto modo di dire anche stamani ad Agorà, sostenere l`appello promosso dall`associazione Copernicani: l`Italia deve avere un Ministro che si occupi di Innovazione ed Economia Digitale. Possibilmente, che conosca la differenza tra cyberbullismo e cybersecurity".