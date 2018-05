Web Tax, Civati a forze sinistra: firme per tassare multinazionali

Roma, 18 mag. - "La questione della web tax, per far pagare le tasse alle multinazionali che operano online, e in generale la tassazione delle grandi corporation multinazionali, sono questioni non più rinviabili. I balletti dell'Unione europea e la debolezza dei governi rispetto a questi giganti impone un'azione più decisa, con il coinvolgimento degli elettori. Per questo lancio la proposta di una iniziativa dei cittadini europei con lo scopo di portare il problema al centro delle Istituzioni europee. Il mio è un appello rivolto a tutte le forze politiche e sociali progressiste, a cominciare da quelle italiane, fino a quelle presenti in Europa e senza dimenticare le forze transnazionali, in particolare mi riferisco Diem 25 che celebrerà nelle prossime ore l'assemblea in Italia. Far pagare le tasse alle multinazionali significa avere più risorse da destinare al welfare, che arretra sempre più, e al contrasto delle disuguaglianze". Lo dichiara Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, rilanciando il tema della web tax e sollecitando un'interlocuzione tra le forze a sinistra.

"La sfida è imponente - aggiunge - perché servono un milione di firme raccolte in almeno 7 Paesi dell'Unione europea in un tempo massimo di 12 mesi. Ma è anche una sfida avvincente, che riporta la sinistra alla mobilitazione, nel cuore dei problemi da affrontare, delle cose concrete, al di là di logoranti riflessioni nei convegni. I giganti del web e i grandi gruppi multinazionali devono pagare il dovuto: non è accettabile che ricorrano a escamotage. A danno dei cittadini che hanno invece necessità di pagare di meno. La battaglia sull'equità è quel qualcosa di concreto che ci chiedono i cittadini".