Facebook, Cambridge Analytica dichiara bancarotta negli Usa

New York, 18 mag. - Cambridge Analytica, l'azienda britannica di analisi dei dati che lavorò per Donald Trump nella campagna presidenziale del 2016 e che è poi stata travolta dallo scandalo sull'uso non autorizzato dei dati di milioni di utenti di Facebook, ha dichiarato bancarotta negli Stati Uniti.

La società ha depositato mercoledì scorso una richiesta di fallimento presso un tribunale di New York.

All'inizio del mese, Cambridge Analytica aveva avviato procedure di insolvenza nel Regno Unito e negli Stati Uniti e aveva cessato "immediatamente tutte le sue operazioni". (fonte Afp)