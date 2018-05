Siria, Parigi congela beni di aziende sospettate per armi chimiche

Parigi, 18 mag. - La Francia ha congelato per sei mesi a partire da oggi i beni di alcune aziende che hanno sede in Siria, Libano e Cina e che sono state collegate a un presunto programma di armi chimiche in Siria.

Tra le società prese di mira figurano Sigmatec e Al Mahrous Group, con sede a Damasco, Technolab, con sede in Libano, e una società commerciale a Guangzhou, in Cina, stando all'elenco pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Congelati i beni anche di due cittadini siriani e di una persona nata in Libano nel 1977, la cui nazionalità non è stata precisata. La decisione di congelare i beni è stata sottoscritta dal ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire.

Lo scorso gennaio, la Francia aveva già sanzionato 25 persone e società con sede in Siria, ma anche francesi, libanesi e cinesi, per presunta complicità nello sviluppo di armi chimiche.