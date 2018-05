Mps, Rossi: Borghi taci che danneggi Stato e tutti noi

Roma, 18 mag. -"Borghi, per favore, taci. Fuori la brutta politica dalle banche. Ai parlamentari deve essere tolta l'immunità per reati che danneggiano societa' quotate in borsa. Le parole di Borghi hanno fatto guadagnare molto qualcuno e hanno fatto perdere altri e lo Stato, cioè tutti noi". Lo scrive, in un post su Facebook, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, rivolgendosi al responsabile economico della Lega, Claudio Borghi, che ha parlato di un cambio di mission per la banca senese e della sostituzione dell'amministratore delegato.

Ieri il titolo Mps ha lasciato sul terreno l'8%, questa mattina viene scambiato a 2,90 euro con una flessione dell'1%.