Roma, 18 mag. - "Non c'è un conteggio preciso, circa due miliardi di risorse da restituire è una cifra verosimile". Così il Commissario straordinario del Governo per la Tav Torino Lione Paolo Foietta in una intervista al Gr1.

"L`Unione europea può rivalersi nei confronti dell`Italia, riesco a capire quale sarebbe il danno di immagine, per la credibilità del Paese. Non ci sono dubbi che questo intervento s`ha da fare", sottolinea il Commissario.