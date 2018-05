Carfagna (FI): accordo M5S-Lega vago su diritti

Roma, 18 mag. - "Sud, giovani e lavoro, disuguaglianze: il fatto che il programma sia vago su questi temi, su cui si prendono impegni a dir poco generici, non mi rassicura". Quanto alla poca attenzione al tema dei diritti e delle disuguaglianze, "mi auguro che ci ripensino, perché è una svista pericolosa e preoccupante. I diritti devono far parte di un accordo di governo". Lo ha detto il vicepresidente della Camera Mara Carfagna, FI, in una intervista a La Stampa.

Per Carfagna "è un manuale Cencelli delle idee" e va "in ordine alfabetico perché non hanno saputo individuare le priorità".