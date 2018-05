Afghanistan, Londra pronta a raddoppiare il proprio contingente -3

Roma, 18 mag. - Julian Lewis, presidente della Defence Select Committee della Camera, ha dichiarato al Telegraph: "La Nato e il Regno Unito hanno una ferma determinazione a garantire che l'Afghanistan non ricada sotto il controllo dei talebani. Non dovrebbe sorprendere la valutazione di una tale iniziativa alla luce di una minaccia in evoluzione".

L'ufficio di Williamson non ha commentato ma un portavoce del ministero della Difesa ha spiegato che "il sostegno che il Regno Unito fornisce all'Afghanistan in materia di sicurezza, sviluppo e governance è cruciale per costruire uno stato stabile e ridurre la minaccia terroristica al Regno Unito". "Rimaniamo fedeli alla missione Resolute Support della Nato, in cui svolgiamo un ruolo importante, e manteniamo il nostro contributo sotto costante revisione", ha aggiunto.

Secondo il Times, un piano definitivo deve ancora essere licenziato dai vertici politici e militari, ma la premier Theresa May potrebbe fare un annuncio al summit della Nato di questa estate.