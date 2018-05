M.O., Egitto apre il valico con Gaza per il mese di Ramadan

Il Cairo, 18 mag. - Il presidente egiziano Abdel-Fattah al Sisi ha ordinato l'apertura del valico di Rafah con la Striscia di Gaza per tutto il mese di Ramadan.

"Ho dato istruzione agli apparati competenti di adottare le misure necessarie per tenere aperto il valico di confine di Rafah per tutto il mese sacro del Ramadan per alleviare le sofferenze dei fratelli della Striscia di Gaza", ha scritto al Sisi su Facebook.

Il valico di Rafah è l'unica via di contatto con il mondo esterno non controllata da Israele, ma l'Egitto l'ha tenuto perlopiù chiusa negli ultimi anni per ragioni di sicurezza.