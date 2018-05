M.O., scontri Gaza: riunione Onu su invio commissione inchiesta

Roma, 18 mag. - Il Consiglio Onu per i diritti umani si riunisce oggi in sessione straordinaria per decidere sull'invio di investigatori internazionali, dopo la morte di decine di palestinesi in scontri con l'esercito israeliano alla frontiera tra Gaza e Israele.

Il progetto di risoluzione presentato al Consiglio dal Pakistan, a nome dell'Organizzazione per la cooperazione islamica, sul quale voteranno i 47 Stati membri delle Nazioni Unite, chiede l'invio "urgente di una commissione d'inchiesta internazionale indipendente".

(fonte afp)(Segue)