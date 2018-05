Malaysia, sequestrate a ex premier borse piene di soldi e gioielli

Kuala Lumpur, 18 mag. - Dozzine di borse di lusso piene di soldi e gioielli sono state sequestrate durante le perquisizioni eseguite oggi nelle proprietà di lusso dell'ex premier Najib Razak, coinvolto in un'indagine per corruzione. Secondo quanto riferito dalla polizia, gli agenti hanno sequestrato borse di Hermes, Birkin e Vuitton e altri beni per un valore complessivo al momento non chiaro.

La polizia ha avviato mercoledì scorso le perquisizioni nelle proprietà dell'ex capo del governo, sconfitto alle legislative della scorsa settimana, mettendo così in atto la promessa fatta dal nuovo governo del 92enne Mahathir Mohamad di indagare su Najib.

(fonte afp) (Segue)