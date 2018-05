Brasile, 30 anni di carcere per ex braccio destro di Lula -2

Roma, 18 mag. - L'ex capo di gabinetto di Lula ha tempo fino a oggi per consegnarsi alla polizia federale a Brasilia. Sarà quindi trasferito a Curitiba (Sud), dove sconterà la sua condanna. Secondo il sito di notizie brasiliano Globo G1, la difesa di José Dirceu, 72 anni, ha dichiarato che il condannato si arrenderà alla polizia.

José Dirceu, uno dei fondatori con Lula del Partito dei Lavoratori nel 1980, è stato arrestato nell'agosto 2015 e condannato a maggio 2016 in prima istanza a 32 anni di carcere. Nel maggio del 2017 era stato liberato dalla Corte suprema del Brasile. In attesa del processo in appello, portava un braccialetto elettronico.

(fonte afp)