Cina offre a Trump riduzione deficit commerciale di 200 mln... -2

New York, 18 mag. - Nella serata americana, la Casa Bianca ha diffuso una nota in cui ha spiegato che ieri "i funzionari dell'amministrazione hanno iniziato una serie di incontri con una delegazione del governo cinese come parte di discussioni in corso sul commercio".

Gli Stati Uniti hanno il "chiaro obiettivo di una relazione commerciale equa con la Cina". Le due parti "hanno deciso di continuare le discussioni" nella giornata odierna.

Nella notte, il ministero cinese del Commercio ha annunciato l'eliminazione di dazi introdotti ad aprile sulle importazioni di sorgo Usa. Le aziende americane verranno rimborsate. Il ministero ha citato le lamentele degli allevatori cinesi di maiali per un aumento dei costi a fronte di una calo dei prezzi della carne di maiale. Stando all'agenzia di stampa cinese Xinhua, Trump ha detto a Liu che le due nazioni dovrebbero aumentare il commercio nei settori agricolo, energetico e manifatturiero.