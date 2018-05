Usa, Gina Haspel è il nuovo capo della Cia, la prima donna -3

New York, 18 mag. - Nel corso della sua audizione al Senato, Haspel ha detto che la Cia "non avrebbe dovuto usare la tortura" e che mai "sarà usata sotto la sua guida". Proprio per il suo passato e per le torture nella prigione tailandese, l'European Center for Constitutional and Human Rights ha chiesto a un tribunale in Germania di emettere un mandato di arresto per il ruolo di Haspel nelle torture nei confronti dei detenuti nel 2002.

Nella prigione tailandese furono detenuti Abu Zubaida e Abd al-Rahim al-Nashiri, due presunti membri di al Qaida, che furono sottoposti al waterboarding (l'annegamento controllato) e ad altre pratiche di tortura; oggi i due si trovano nel centro di detenzione di Guantanamo, voluto dal presidente George W. Bush dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. Sarebbe poi stata Haspel a ordinare la distruzione di centinaia di video girati nel centro di detenzione in Thailandia, che testimoniavano gli abusi commessi. Haspel nel corso della sua audizione ha detto che la distruzione dei nastri è stata una scelta giusta, ma ha aggiunto che non è stata lei a ordinarla.