New York, 18 mag. - Entrata nella Cia nel 1985, Haspel negli ultimi 30 anni si è occupata di controterrorismo sia all'estero che nella sede centrale di Washington.

Haspel è una figura molto controversa e la sua conferma non era scontata quando Donald Trump l'ha scelta per sostituire Mike Pompeo, andato a guidare il dipartimento di Stato: infatti dopo gli attentati dell'11 settembre ha diretto la prigione americana in Thailandia dove decine di sospetti terroristi sono stati torturati. (Segue)