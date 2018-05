Cina offre a Trump riduzione deficit commerciale di 200 mld Usd

New York, 18 mag. - La Cina sembra essere disposta a soddisfare almeno una delle richieste avanzate dalla delegazione americana che all'inizio mese era andata a Pechino per discutere di commercio per poi tornare a casa senza un accordo. Stando a Bloomberg, la seconda economia al mondo ha offerto alla prima una riduzione di 200 miliardi di dollari dell'avanzo commerciale annuo che vanta sugli Stati Uniti. Quella riduzione verrebbe ottenuta, tra le altre cose, con un aumento delle importazioni in Cina di prodotti americani.

Stando a quanto riferito da Bloomberg, la nazione asiatica ha fatto l'offerta durante le trattative riprese ieri a Washington con il vicepremier cinese Liu He, principale consigliere economico del presidente Xi Jinping, che ha anche incontrato Trump alla Casa Bianca. Il presidente americano si è limitato a pubblicare su Twitter una foto con Liu scattata dallo Studio Ovale.

(Segue)