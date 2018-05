Innovazione, tutti i numeri del biotech in Italia -4

Roma, 17 mag. - Operano invece nel settore industria e ambiente 162 imprese biotecnologiche, corrispondenti al 28% del totale delle imprese. Il fatturato del settore sfiora i 2 miliardi di euro, registrando una crescita del 16% per le imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano rispetto a quanto rilevato per il 2017. L`applicazione di queste tecniche può permettere di innovare settori maturi come quelli delle materie prime, della produzione di energia e intermedi, aderendo ai principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale che sono propri della bioeconomia, un concetto articolato che include una molteplicità di settori, che hanno come base comune quella di avere un`origine rinnovabile e biologica degli input, ma che possono seguire dinamiche di sviluppo sottostanti differenti, condizionate dalle peculiarità di ciascuna specializzazione. Da stime Intesa Sanpaolo-Assobiotec la bioeconomia in Italia nel 2016 ha prodotto un valore pari a 260 miliardi di euro di produzione, corrispondenti all`8,3% sul totale dell`economia nazionale, in moderata crescita rispetto al 2015.

Ancora, il panorama delle imprese che operano nell`area agricoltura e zootecnia in Italia si presenta assai diversificato, sono 50 le imprese censite (9% del totale), tutte caratterizzate da notevole attività di R&S. L`80% delle imprese totali sono classificabili come piccole o micro imprese. Il fatturato del settore sfiora i 900 milioni di euro. Il 2017 ha visto una significativa apertura della ricerca pubblica italiana, che si sta impegnando in un vasto e ben focalizzato piano di ricerca e sviluppo basato sulle più avanzate biotecnologie applicate al miglioramento genetico vegetale (Plant Breeding Innovation). Questo piano rappresenta un punto di svolta da cui far ripartire l`intera ricerca, soprattutto nella genetica agraria e nel miglioramento varietale, nel contesto di una logica di innovazione che comprende l`integrazione delle scienze della vita con quanto può offrire la prospettiva parallela dell`agricoltura di precisione. Nelle imprese dedicate alla R&S biotech, tutte a capitale italiano, si registra un aumento di più del 50% degli investimenti in R&S biotech rispetto ai due anni precedenti

Un settore emergente e che lavora spesso in stretta sinergia con le biotecnologie per la salute è quello legato alla Genomica, Proteomica e Tecnologie Abilitanti - GPTA. Sono 65 le imprese che lavorano in questo ambito, corrispondenti all`11% del totale delle imprese biotecnologiche in Italia. Sono realtà che svolgono attività di ricerca di base, con particolare prevalenza nell`utilizzo delle tecnologie «omiche» (genomica, proteomica, trascrittomica ecc.) e nell`analisi dei Big Data mediante approcci bioinformatici.