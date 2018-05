Tim, Genish: Brasile asset strategico, non è in vendita

Milano, 17 mag. - Il Brasile "è un asset strategico per noi e non è in vendita in alcun modo". Lo ha detto il Ceo di Tim, Amos Genish, nel corso della conference call.

Un'eventuale consolidamento in Brasile "che possa mettere a rischio la performance di Tim Brasil o la sua generazione di cassa non verrà incoraggiata dal management", ha spiegato. "Un'eventuale M&A in Brasile deve essere valutato con grande attenzione, siamo convinti che Tim Brasil su base stand alone sia un asset interessante, remunerativo, che genera cassa".