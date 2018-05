Di Maio: saldare debiti dello Stato, non devono fallire imprese

Roma, 17 mag. - Le imprese non possono fallire perché lo Stato non paga i suoi debiti. E' il caso che Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, ha raccontato in diretta Facebook da Monza, dall'abitazione di Sergio Bramini, imprenditore fallito a causa dello Stato. "Quando saremo al governo - ha detto - lavoreremo perché questo non accada ad altri. Uno Stato che non paga i propri debiti con i privati e poi a quei privati chiede le tasse, il Durc, quegli strumenti di burocrazia coi quali deve dimostrare la sua onestà".

A giudizio di Di Maio ora "c'è l'opportunità di saldarli questi debiti della pubblica amministrazione" e anche la possibilità di fare "una riforma delle procedure fallimentari e delle esecuzioni immobiliari, dei pignoramenti".