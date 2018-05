Trump smentisce Bolton: in Nordcorea nessun modello Libia -2

New York, 17 mag. - Nel dicembre del 2003 la Libia ha accettato di abbandonare il suo programma nucleare in cambio dell'eliminazione delle sanzioni e del reintegro nella comunità internazionale. In realtà Bolton ha fatto riferimento a questo modello per sostenere che Kim, in cambio dello stop al programma sull'atomica, avrà l'eliminazione delle sanzioni americane. Non è chiaro - scrivono i media americani - il perché questa posizione abbia fatto infuriare il regime di Pyongyang. In realtà il problema è legato a quello che è successo dopo, nel 2011, quando dopo le rivolte interne e l'intervento di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna il regime di Gheddafi è stato ribaltato e il leader catturato e ucciso.