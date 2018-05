Trump smentisce Bolton: in Nordcorea nessun modello Libia

New York, 17 mag. - "La Libia non è lo stesso modello. Non siamo andati da Gheddafi e gli abbiamo detto che volevamo aiutarlo e difenderlo. Siamo andati lì e lo abbiamo decimato. La questione con la Corea del Nord è molto diverta, è un modello molto diverso". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando dallo studio ovale della Casa Bianca a margine del suo incontro con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

In questo modo Trump ha smentito il suo consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, che aveva parlato di un modello libico per la denuclearizzazione della Corea del Nord. La dichiarazione ha fatto arrabbiare Pyongyang, che ha minacciato di sospendere i colloqui se gli Stati Uniti continueranno a parlare di Libia. Questo perché l'intervento americano in Libia, alla fine, ha portato alla caduta del regime e alla morte di Mu'ammar Gheddafi. Se dovessimo arrivare a un accordo, ha aggiunto Trump, Kim Jong Un "sarà molto felice".