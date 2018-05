Si lavora al "contratto", M5S disertano programmi radio e tv

Roma, 17 mag. - Il contratto di governo fra Movimento 5 stelle e Lega non è ancora nella sua veste definitiva. Una spia della situazione in continua evoluzione è venuta dalla trasmissione Zapping di Radio 1 Rai, dove era stata annunciata la presenza di Danilo Toninelli, capogruppo stellato al senato, uno dei protagonisti della trattativa fra le delegazioni delle due forze politiche. E' stato il conduttore del programma radiofonico, Giancarlo Loquenzi, a spiegare che l'assenza del parlamentare M5S gli era stata comunicata a un'ora dalla messa in onda e giustificata con un "blocco della partecipazione degli esponenti del M5S a qualsiasi trasmissione".

"Semplicamente - è la replica che viene dalle fonti del M5S, che confermano che anche Alfonso Bonafede diserterà la prevista presenza a Otto e mezzo su La7 - ci sono stati impegni improvvisi, il contratto lo stiamo rileggendo, lo stiamo rivedendo con attenzione, alla fine non ce la facevano ad andare in trasmissione, tutto qui".