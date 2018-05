Trump: "Forse Kim non vuole un incontro" con gli Stati Uniti

New York, 17 mag. - "Forse Kim (Jong Un) non vuole un incontro" con gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando dallo studio ovale della Casa Bianca. Trump ha anche detto che Kim potrebbe essere influenzato dalla Cina. Trump ha parlato a margine dell'incontro con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Trump ha commentato ancora una volta sulla possibilità di una cancellazione dell'incontro con il leader della Cora del Nord per porre fine al programma nucleare del paese. L'incontro è previsto il 12 giugno a Singapore.