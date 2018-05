Casa Bianca difende Trump, membri di gang sono "animali"

New York, 17 mag. - La Casa Bianca ha difeso il linguaggio usato ieri dal presidente americano Donald Trump, che ha definito "animali" alcuni membri di una gang attiva soprattutto a Long Island (New York). "Il presidente si stava riferendo chiaramente ai membri della gang MS-13, che sono entrati in Usa illegalmente", ha detto la portavoce Sarah Sanders.

Parlando nel briefing con la stampa, Sanders ha spiegato che si tratta di "una delle gang più pericolose e mortali, che agisce all'insegna del motto 'stupra, controlla e uccidi'. Se i media e i liberal vogliono difendere i criminali di MS-13, sono i benvenuti. Francamente, non credo che il termine usato dal presidente sia forte a sufficienza. MS-13 ha compiuto crimini orribili. Solo un animale ha potuto accoltellare un uomo oltre cento volte, tagliargli la testa e strappargli il cuore".

Dopo avere fornito altri esempi, Sanders ha detto: "Francamente credo che la parola 'animale' non sia sufficientemente forte e credo che il presidente debba fare quello che può per fermare questi atti orribili e disgustosi".