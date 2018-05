Usa, Pentagono:Nordcorea ha puntato sul nucleare per sopravvivere

New York, 17 mag. - È sul rapido sviluppo delle armi nucleari che la Corea del Nord ha puntato per sopravvivere e questo rappresenta un ostacolo per gli Stati Uniti, che vogliono la completa denuclearizzazione della penisola coreana. Lo sostiene un rapporto del Pentagono inviato al Congresso degli Stati Uniti, secondo cui, inoltre, Pyongyang sta facendo passi avanti nelle sue capacità di condurre una guerra informatica.

Il regime di Kim Jong Un, secondo il rapporto, "coltiva la paura di una minaccia imminente e di un'ostilità esterna che serve per giustificare le regole draconiane imposte internamente e le vaste spese militari". Il rapporto, che copre un periodo che arriva fino alla metà dello scorso dicembre, è stato inviato a meno di un mese dall'incontro che dovrebbe tenersi il 12 giugno a Singapore tra il presidente Trump e il leader Kim.