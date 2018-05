Casa Bianca: avanti con preparativi per incontro Trump-Kim

New York, 17 mag. - Donald Trump è "pronto a incontrare" Kim Jon Un e per questo "continuiamo a portare avanti i preparativi" in vista del summit storico tra il leader americano e quello nordcoreano previsto il 12 giugno a Singapore. Lo ha detto Sarah Sanders, portavoce della Casa Bianca.

Nel corso del consueto briefing con la stampa, Sanders ha spiegato che "a questo punto non ci sono cambiamenti, certamente non da parte nostra". Le sue parole seguono la decisione di Pyongyang di cancellare all'ultimo minuto un incontro con una delegazione sudcoreana, prevista ieri, e di mettere a rischio il summit con Trump per via di una esercitazione militare congiunta tra Washington e Seul, iniziata venerdì scorso. Sanders ha aggiunto che "continuiamo la campagna di massima pressione" sulla Corea del Nord, punita da sanzioni internazionali per i suoi programmi nucleare e missilistico.

"Sono loro ad avere esteso l'invito. Se non vogliono l'incontro, come ha detto Trump [ieri], vedremo che succederà", ha aggiunto Sanders precisando che gli Usa "non hanno ceduto a nulla". Anzi. "E' la Corea del Nord ad avere fatto concessioni con, per esempio, la liberazine di tre cittadini Usa".