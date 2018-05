Alcoa,Mise:condivise modalità partecipazione lavoratori a capitale

Roma, 17 mag. - Nel corso di una riunione che si è svolta questo pomeriggio al ministero dello Sviluppo economico sono state condivise con i sindacati le modalità della partecipazione dei lavoratori al capitale della ex Alcoa e le modalità di partecipazione al consiglio di sorveglianza dell`azienda. Lo riferisce il Mise. Domani stesso si svolgerà l`assemblea di Sider Alloys che dovrà deliberare l`aumento di capitale della società riservandone una quota del 5% ai lavoratori nonché modificare le regole di governance dell`azienda in senso duale.

"E` la prima volta nell`industria italiana - dichiara il ministro Calenda - che si sperimenta la partecipazione dei lavoratori al capitale ed alla governance dell`azienda. Sono particolarmente felice che questa sperimentazione cominci dagli operai ex Alcoa che hanno combattuto per lungo tempo per fare in modo che l`impianto rimanesse in condizione di poter essere riavviato".