Fico: no a profitto su tutto, acqua pubblica afferma un principio

Roma, 17 mag. - "Spesso per le emergenze, per le conseguenze delle lotte politiche, la Camera corre, corre, corre e rimane schiacciata su se stessa mentre dovrebbe essere anche una istituzione culturale". A fare questa riflessione è stato il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha preso parte nel pomeriggio a uno dei seminari culturali sulle "parole guerriere" organizzati a Montecitorio dal Movimento 5 stelle.

"Niente di più sbagliato - ha ammonito - pensare che le colpe siano sempre degli altri". Per questo, ha spiegato, "le parole guerriere oggi non le voglio lanciare contro qualcun altro, contro una istituzione, un potere, ma contro me stesso".

La terza carica dello Stato (promossa a "seconda" nella affettuosa presentazione della collega di gruppo Dalila Nesci) ha sfruttato l'opportunità per illustrare la sua nota visione della "rivoluzione culturale" necessaria nel Paese, sottolineando che "non esistono eroi ma persone che, ciascuna nel proprio ambito, possono dare un contributo. Le leggi sono importanti ma vengono dopo il percorso che una società decide di intraprendere. E questo - ha precisato - non appartiene a una sola forza politica".

Fico ha esaltato l'importanza delle leggi di iniziativa popolare ("renderne obbligatoria la discussione incoraggia la partecipazione", ha spiegato) e ha ricordato le sue esperienze nella politica "di base" all'epoca della raccolta delle firme e della campagna referendaria per l'acqua pubblica. "Parlare di acqua pubblica - ha osservato - significa che stiamo affermando un principio, che non si può fare profitto su tutto, esistono dei beni comuni sui quali non si fa profitto. E questa è una direzione per il nostro Paese, che abbiamo preso con milioni di voti dei cittadini".