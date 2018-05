Aprile 400esimo mese consecutivo con temperature sopra media

New York, 17 mag. - Lo scorso aprile è stato il 400esimo "mese consecutivo con temperature sopra la media" sulla Terra. Lo ha annunciato oggi il National Oceanic and Atmospheric Administration, l'agenzia federale statunitense che si occupa di meteorologia.

Il mese di dicembre del 1984 è stato l'ultimo sul pianeta in cui sono state registrate temperature al di sotto della media. Quello scorso è stato il terzo aprile più caldo mai registrato nel mondo; per l'Europa è stato il più caldo in assoluto. In Nord America, invece, le temperature sono state più basse della media ed è stato l'aprile più freddo dal 1997.