La start-up Trovabando vince "Officina Mps, idee per crescere"

Roma, 17 mag. - E` Trovabando la vincitrice di "Officina Mps, idee per crescere", il percorso di contaminazione virtuosa pensato da Banca Monte dei Paschi di Siena per le startup e le pmi ad alto contenuto innovativo al fine di selezionare, sostenere e valorizzare i talenti e le giovani imprese con elevate competenze tecnologiche. La proposta di Trovabando è stata scelta tra 7 progetti finalisti presentati nell`ambito dell`evento conclusivo che si è tenuto giovedì 17 maggio a Milano negli spazi del Museo della scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. La startup romana Trovabando, che offre un servizio per consentire agli utenti di accedere a tutte le informazioni su bandi ed agevolazioni, si è aggiudicata un contributo di 25.000 euro e l`opportunità di implementare la propria soluzione in Banca per semplificare l`accesso ai fondi pubblici da parte delle imprese clienti.

"Con "Officina Mps" abbiamo voluto creare una concreta collaborazione tra la Banca e l`ecosistema imprenditoriale/digitale italiano - ha dichiarato Marco Morelli, amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena -, un percorso già intrapreso con l`avvio del nostro piano industriale e che intendiamo proseguire per accelerare l`evoluzione tecnologica del nostro Gruppo, puntando al tempo stesso a sostenere e valorizzare il talento delle nuove imprese italiane hi-tech. Investire sull`innovazione, infatti, significa guardare al futuro e spingere la ripresa economica del Paese e il ricambio generazionale nell`imprenditoria nazionale".