Pesticidi killer delle api, bocciati ricorsi di Bayer e Syngenta

Bruxelles, 17 mag. - Le multinazionali della chimica e dei pesticidi Bayer e Syngenta hanno perso il loro ricorso al Tribunale di prima istanza dell'Ue contro le restrizioni d'uso di tre insetticidi neonicotinoidi (Clothianidin, Tiametoxam e Imidacloprid) da loro prodotti e commercializzati, perché considerati responsabili, almeno in parte, della moria delle api.

Il tribunale Ue ha emesso la sua sentenza oggi a Lussemburgo, confermando quindi le restrizioni d'uso (in particolare nel periodo prima e durante la fioritura) che sono in vigore già dal 2013, e che sono state rafforzate da una messa al banddo totale per tutti gli usi esterni già approvato dagli Stati membri nel comitato tecnico Ue competente, e che verrà formalizzata a breve dalla Commissione europea per entrare in vigore entro la fine dell'anno.

Il Tribunale ha invece accolto, in gran parte, il ricorso inoltrato da un altro gigante della chimica, la BASF, che aveva chiesto di annullare le misure Ue che restringono l'utilizzazione di un altro pesticida pericoloso per le api, il fipronil, che non è un neonicotinoide come gli altri tre. Secondo il Tribunale Ue, le restrizioni d'uso del Fipronil sono state imposte senza una previa analisi del loro impatto.