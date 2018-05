Roma, 17 mag. - "Il governo che verrà dovrà garantire al Paese non annunci ma risposte concrete su lavoro, sicurezza, aiuti alle famiglie e alle imprese. Se il programma di governo non avrà tutto questo ma prevarranno l'immobilismo, la superficialità e il giustizialismo punitivo del M5S, Forza Italia dirà no nell'interesse dell'Italia e degli italiani". Lo scrive su Facebook Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.