Snam: accordo con Westport per business mobilità a gas naturale

Roma, 17 mag. - Snam, attraverso la controllata Snam4Mobility, ha sottoscritto un accordo per l`acquisizione del ramo d`azienda operante nel settore della progettazione, sviluppo e produzione di soluzioni tecnologiche per stazioni di rifornimento di gas naturale per l`autotrazione di Mtm, società del gruppo Westport Fuel Systems. L`acquisizione, che include il marchio Cubogas, permetterà a Snam di internalizzare e consolidare interamente il valore creato lungo la filiera, proponendosi come leader per la realizzazione di soluzioni "chiavi in mano" per la mobilità sostenibile a gas naturale.

Il perfezionamento dell`acquisizione, che sarà effettuata da una società di nuova costituzione controllata al 100% da Snam4Mobility, è previsto per luglio, a valle del verificarsi di alcune condizioni sospensive tra cui lo svolgimento delle procedure sindacali. La società opererà in modo da sviluppare ulteriormente le aree di forza di Cubogas quali valore del brand, orientamento al cliente e livello di servizio. Il valore dell`operazione è pari a 12,5 milioni di euro, soggetto a un meccanismo di aggiustamento prezzo al closing.