Tim, sindacati: Cigs atto forzatura unilaterale, scelta sbagliata

Milano, 17 mag. - L'avvio da parte di Tim della procedura di Cigs per riorganizzazione per 29.736 lavoratori "è l`ulteriore atto di forzatura unilaterale messo in atto dall`azienda". Lo scrivono in una nota Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil che respingono "in maniera netta questa scelta da parte di Tim".

"Una scelta sbagliata - si legge - che, oltre a non aiutare a risolvere gli indubbi problemi che vi sono, alimenta un clima di lacerazione con i lavoratori, l`esatto opposto di quello che sarebbe utile per superare le difficoltà indotte da uno scenario difficile e complesso quale è quello in cui si trova a doversi misurare Tim. Il futuro di Tim riguarda tutto il paese, deve coinvolgere le istituzioni e la politica nel suo complesso e non può essere fondato su modalità unilaterali che non risolvono i problemi ed alimentano lacerazioni e conflitto e su strategie che antepongono alla prospettiva industriale dell`azienda l`utilizzo improprio di strumenti per esclusive finalità di risparmio nel brevissimo periodo".

"Occorre ora riaprire un confronto - concludono i sindacati - che affronti e risolva positivamente tutto l`insieme delle questioni presenti e riconsegni un clima di ordinarietà delle relazioni sindacali tale da superare il metodo degli atti unilaterali che ha negativamente caratterizzato quest`ultimo periodo".