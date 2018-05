M5S: conferme da commissari, Alitalia azienda in perdita

Roma, 17 mag. - "L'incontro con i commissari di Alitalia di oggi ci lascia un senso di soddisfazione e di amaro contemporaneamente. Abbiamo dei numeri in più, e questo sicuramente ci fa piacere ma allo stesso tempo dobbiamo sottolineare che avevamo ragione: Alitalia nel primo trimestre è in perdita". È il commento della senatrice del MoVimento 5 Stelle Giulia Lupo, che sta seguendo i lavori in Commissione speciale su Alitalia e le audizioni di oggi.

"Il commissario ci ha detto - prosegue - che in cassa ha circa 764 milioni e purtroppo l'abbiamo sempre detto che l'azienda si trovava in condizioni pessime. Non è questo il modo di risollevare e di rilanciare la nostra compagnia nazionale".