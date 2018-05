Ue, per i Balcani prospettiva europea, ma prima le riforme -2

Sofia, 17 mag. - Nella dichiarazione finale del vertice l'Ue ha sottolineato il tema della "connettività", menzionando degli investimenti nei trasporti e nelle infrastrutture per poterli adeguare agli standard europei; il documento però non contiene le parole "adesione" o "allargamento" ribadendo invece "il sostegno inequivoco ad una prospettiva europea dei Balcani occidentali".

Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha tenuto a precisare che "l'agenda della connettività non costituisce né un'alternativa né un sostituto dell'allargamento", ma "un modo per utilizzare il tempo attuale più efficacemente di prima, in modo da non far attendere imprese e cittadini": "Non vedo altro futuro per i Balcani occidentali che non sia l'Ue, non esiste un piano B".

