Roma, 17 mag. - "Abbiamo un grandissimo rispetto di quello che ci ha detto e ci dirà il presidente della Repubblica, che valuta i vari aspetti delle leggi dello Stato, faremo di tutto per non deluderlo e per non deludere gli italiani". Lo ha detto Giulia Grillo, capogruppo M5S alla Camera, a CartaBianca su RaiTre, rispondendo su eventuali eccezioni da parte del Colle sulle coperture finanziarie delle misure annunciate.